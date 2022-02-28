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Новые поступления на 14 февраля 2022

Meals&Wheels - вкуснейшая еда с доставкой на дом!

Meals&Wheels - ресторан готовой еды. Вкуснейшие и горячие хот-доги, бурито, воки, а так же напитки, чай и кофе с доставкой от 30 минут по города Мытищи ,Королев, Пушкино, СВАО Москвы!
Мы постоянно проводим акции и дарим подарки нашим клиентам. Сделай первый заказ еды со скидкой, чтобы убедиться, что наши хот-доги и воки действительно вкусные и горячие. При доставки заказа еды мы подготовили комплимент от ресторана. Заказывай и пробуй!

Наши преимущества - ваши выгоды!
Доставка от 30 минут
Мы доставим ваш заказ курьером по городу или службой экспресс-доставки в течение 30-60 минут.
Оплата онлайн
Оплатите заказ банковской картой, наличными или картой курьеру при получении заказа.
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Ресторан Мытищи
Наш фудтрак расположен по адресу Мытищи, улица Станционная, строение № 7
Россия, МО, Мытищи, улица Станционная, строение № 7, на парковке ТЦ Артимолл, Карта проезда
ПН-ПТ 10:00 - 03:00
СБ-ВС 10:00 - 03:00
8 (499) 110 6544
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