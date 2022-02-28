Meals&Wheels - вкуснейшая еда с доставкой на дом!

Meals&Wheels - ресторан готовой еды. Вкуснейшие и горячие хот-доги, бурито, воки, а так же напитки, чай и кофе с доставкой от 30 минут по города Мытищи ,Королев, Пушкино, СВАО Москвы!

Мы постоянно проводим акции и дарим подарки нашим клиентам. Сделай первый заказ еды со скидкой, чтобы убедиться, что наши хот-доги и воки действительно вкусные и горячие. При доставки заказа еды мы подготовили комплимент от ресторана. Заказывай и пробуй!



